Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor;... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir." Kaynak: AA