Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor;...
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.
20.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:58
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir."
Kaynak: AA