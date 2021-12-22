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Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'da

Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına inen Bakan Koca'yı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Koca, daha sonra bir hastaneyi ziyaret edip Harran Üniversitesinde öğrencilerle buluşacak.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'da

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