Sağlık Bakanı Koca, Sancaktepe'de hizmete açılacak hastanenin inşaat alanını inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de hizmete açılması planlanan hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de hizmete açılması planlanan hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Koca da ilçenin Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı devam eden hastanenin proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat sahasında çalışmalarını aralıksız sürdüren işçilerle de selamlaşan Koca, hastanenin örnek odasını da gezdi.

Kaynak: AA