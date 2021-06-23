Sağlık Bakanı Koca: Salgında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, ertelenen sağlık hizmetlerinden kaynaklı can kaybı çok daha fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamasında salgın sürecinde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ertelenen sağlık hizmetleri nedeniyle yaşanan can kaybının ise çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamasında salgın sürecinde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ertelenen sağlık hizmetleri nedeniyle yaşanan can kaybının ise çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, "Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük" dedi ve şunları söyledi:

"Örneğin, kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi salgın döneminde sağlık hizmetine ulaşımın yavaşlaması ya da salgın dışındaki sebeplerden hastanelere gitmekten imtina edilmesidir."

"Covid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar vatandaşımızı daha kaybettik. Bugün küresel ölçekte en az 3.9 milyon insan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ancak doğrulanmamış vakalar ve dolaylı nedenlerle 10 milyonun üzerinde ölüm de Covid-19 ve onun yıkıcı etkisi olduğu değerlendiriliyor."

Dünya genelindeki Covid-19 ölümlerle de ilgili konuşan Bakan Koca, dünya genelinde en az 3.9 milyon kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti ve "Ancak doğrulanmamış vakalar ve dolaylı nedenlerle 10 milyonun üzerinde ölümde Covid-19 ve onun yıkıcı etkisi olduğu değerlendiriliyor" dedi.

'18 yaş üzeri 55 milyon kişi aşılanacak'

Covid-19'un uzun vadeli etkilerine dair soru işaretlerle ilgili Koca şu açıklamayı yaptı:

"Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının 2 kattan fazla arttığını tespit ettik.

"Tüm bu vahim tabloya rağmen umudumuzu diri tutacak güzel gelişmeler de var. Örneğin aşılarımızın hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümleri çok önemli sayıda sınırladığına şahit oluyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımızı görüyoruz. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günde 1.5 milyon aşı yapabiliyoruz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağ olsun."

Bakan Koca ayrıca 18 yaş üzeri 55 milyona yakın kişinin en az bir doz aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Delta ve Delta Plus varyantlarının Türkiye'de ne kadar görüldüğünün sorulması üzerine Türkiye'de Delta Plus vakasının tespit edilmediğini ve şimdiye kadar Delta varyantıyla bağlantılı 16 ilde 134 vaka görüldü.

Türkiye'de 23 haziran itibariyle günlük vaka sayısı 5.809 olarak kaydedildi. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı da 23 Haziran itibariyle 49.358 oldu.