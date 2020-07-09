Sağlık Bakanı Koca: "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay...
Sağlık Bakanı Koca: "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı.
09.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:10
Sağlık Bakanı Koca: "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA