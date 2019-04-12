Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta Şiddetle İlgili Bir Yasa Çalışması Yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışması yapıldı. Hiçbir meslek mensubu ile ilgili farklı ceza uygulamasını gerektiren ve getiren uygulama yok"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamaların ardından Bakan Koca, soruları cevapladı.

Kaynak: İHA