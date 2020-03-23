Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var" Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."(İHA)

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var." (İHA) Kaynak: İHA