Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var"
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."(İHA)
23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:00
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin içinde de pozitif vakalarımız var."
(İHA)
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Kaynak: İHA