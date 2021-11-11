Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava ambulans filosu, saniyeler için uçar. Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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