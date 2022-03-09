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Bakan Koca: "Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Umur Öztürk - Politika
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Bakan Koca: "Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

Bakan Koca: "Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir" dedi.

Koca, AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin doktorların özlük haklarına ilişkin sorusunu cevapladı. Koca, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız ve Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

Bakan Koca: Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

Bakan Koca: Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

Bakan Koca: Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

Bakan Koca: Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika

Fahrettin Koca, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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