Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye...

Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: '(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye...

Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi.

Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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