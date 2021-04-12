Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi.
Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları) Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ