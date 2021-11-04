Sağlık Bakanı Koca: "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "Rize ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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