Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi
20.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36
Rize'de koronavirüse yakalandığı iddia edilen ve devlet hastanesinde gözlem altında tutulan kişinin mevsimsel grip olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com