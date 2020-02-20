Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı
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Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi

20.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36
Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüse değil mevsimsel gribe yakalandı

Rize'de koronavirüse yakalandığı iddia edilen ve devlet hastanesinde gözlem altında tutulan kişinin mevsimsel grip olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastanın koronavirüse yakalanmadığının tespit edildiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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