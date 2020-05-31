Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir" dedi. Kaynak: AA