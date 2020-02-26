Sağlık Bakanı Koca: Risk kapıya geldi
Koronavirüs tehdidine karşı sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturulduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor" dedi.
26.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:53
Koronavirüs tehdidine karşı sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturulduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor" dedi.
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Kaynak: Dunya.com