Sağlık Bakanı Koca, risk haritasını yayımladı
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Sağlık Bakanı Koca, risk haritasını yayımladı

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Sağlık Bakanı Koca, risk haritasını yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim" dedi. Bakan Koca ayrıca Türkiye'nin risk haritasını da paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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