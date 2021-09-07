Sağlık Bakanı Koca, risk haritasında mavi renge yükselen Konya ve Kars'ı kutladı
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Sağlık Bakanı Koca, risk haritasında mavi renge yükselen Konya ve Kars'ı kutladı

Sağlık Bakanı Koca, risk haritasında mavi renge yükselen Konya ve Kars'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Risk haritasında maviye yükselen Kars ve Konya'yı kutluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Risk haritasında maviye yükselen Kars ve Konya'yı kutluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars, ilk doz aşı oranında %75'i geçerek orta risk seviyesini düşük risk seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! Mavi Kars'ı kutluyoruz. Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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