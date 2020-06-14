Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde fotoğraf paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde fotoğraf paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bir hastanın fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde fotoğraf paylaştı
14.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bir hastanın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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