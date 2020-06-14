Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde fotoğraf paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bir hastanın fotoğrafını paylaştı.
14.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bir hastanın fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde çekilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA