Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastanelerinin, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadığını, normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
29.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastanelerinin, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadığını, normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildiğini bildirdi.

Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin, sağlık altyapısına yeni bir anlayışla güç katacağını, sağlık hizmetinde yeni bir alternatif ve yeni bir vizyon getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açılışa katılımlarından dolayı şükranlarını sunan Koca, Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve sürekli destekle bu gururun yaşanmasına vesile olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın liderliğinde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini dile getirdi.

Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, bu dönemin, insanların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Koca, bu hafta içinde her biri biner yataklı iki acil durum hastanesi ile Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş hastanesinin faaliyete geçtiğini aktardı.

Kovid-19 pandemisinin tüm dünyaya çok şey öğrettiğini hatırlatan Koca, "Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdi." dedi.

Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusunun böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en önemli güç olduğunun altını çizen Koca, son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesinin hep birlikte görüldüğünü, bu gibi salgın hastalıklara olduğu kadar başta deprem olmak üzere doğal afetlere de hazırlığı test etmiş olduklarını ifade etti.

"Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak"

Fahrettin Koca, bir yandan şehir hastanelerini devreye sokarak hizmet kalitesinde fark oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan afet durumuna hazırlıklı olmak için çabaladıklarını belirterek, hastanelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım ve palyatif bakım hastaları için önemli bir kapasite kazanmış oluyoruz. Diyaliz hastaları buralardan hizmet alacak. Havalimanına yakınlığı ile stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle yurt dışından ve şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak. Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. İstanbul'un sağlık altyapısını salgın, deprem ve her türlü afete hazır hale getiren ve büyüyen sağlık turizmine önemli katkılar sunacak olan bu hastaneler, depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip. Rekor denecek bir sürede, 45 günde tamamlandı. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. Toplam alan 125 bin metrekare. 500 araçlık otoparkı mevcut. 75 bin metrekare kapalı alanda 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataklı. Yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunuyor. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliği taşıyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede ayrıca, kronik böbrek hastalarının ihtiyacını karşılayacak 100'e yakın diyaliz üniti bulunuyor."

"Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içinde bulunulan günlerin tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ettiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek bir başarı sağladığına işaret eden Koca, "Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Bu nedenle bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız." dedi.

Koca, bütün vatandaşlar risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının herkesten daha fazla bu riski taşıdığının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan yitirdiklerimiz oldu. Kayıplarıyla bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Ben dahil birçok meslektaşım sahip olduğumuz sanatımızı bu hocalarımızdan miras olarak aldık. Korona günlerinde açılışını yaptığımız Okmeydanı Şehir Hastanemize koronadan yitirdiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik. Şimdi art arda açılışını yapmakta olduğumuz acil durum hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ile Prof. Dr. Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. Daha önce söylediğim gibi, bu hocalarımızın bize bıraktığı miras karşısında, söz konusu hastaneler değil bundan sonraki işlevleri, sadece bu iki bilim insanımızın adını yaşatmış olsa bu bile yeterli bir sebeptir."

"Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın hatırasını yaşatmasını diliyorum"

Bakan Koca, 2 Nisan günü, günlük bildirimlerine bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldıklarını, bunun binlerce meslektaşın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan, bütün öğrencilerinin minnetle andığı Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronaya yenik düşmesi haberi olduğunu hatırlattı.

Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ile ilgili şunları söyledi:

"Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa'da verdiği hizmetlerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Patoloji Ana Bilim Dalı'nın kuruluşunu da üstlenmişti. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk etmedi. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de virüsle onu buluşturan bu gayretiydi. Duayen bir hoca olmasının yanında anaç yapısı sayesinde çok sayıda meslektaşına patoloji bilimini özel olarak sevdirmeyi başardı. Hayatını patolojiye adayan Prof. Dr. Feriha Öz, yetiştirdiği meslektaşlarının tabiriyle sadece yaşarken değil, ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın adı ile anılacak olan bu acil durum hastanemizin, onun hatırasını yaşatmasını ve emeklerinin devamı olacak katkıları sunmasını diliyorum. Buralarda görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, hocalarımızın adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına şüphe duymuyorum. Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, hocalarımızdan aldığımız kültür, ilim ve irfanı; insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum."

"Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." diyen Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Krizin fırsata dönüştürülmesinde, bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden başta zatıaliniz olmak üzere, tüm katkı verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu tesisi kısa sürede inşa eden yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fethin 567. yıl dönümünün de başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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