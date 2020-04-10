Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.
10.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi. (9)
Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok."
Kaynak: AA