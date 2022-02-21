Sağlık Bakanı Koca, Pakdemirli ve Kurtulmuş'un Kovid-19'u hafif geçirdiklerini bildirdi - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca, Pakdemirli ve Kurtulmuş'un Kovid-19'u hafif geçirdiklerini bildirdi

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca, Pakdemirli ve Kurtulmuş'un Kovid-19'u hafif geçirdiklerini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, hastalığı vakaların çoğu gibi hafif geçirdiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, hastalığı vakaların çoğu gibi hafif geçirdiklerini bildirdi.

Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bakan arkadaşım değerli Bekir Pakdemirli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Salgının Omicron döneminde virüse yakalananların büyük kısmı gibi hastalığı evinde ve rahat geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aşıyla ilgili uyarısına ısrarla katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Koca, "Hastalığı, vakaların çoğu gibi hafif geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, içinde bulunduğumuz dönemde aşının hayatı kolaylaştırdığını hatırlatmak istiyorum." paylaşımını yaptı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Bekir Pakdemirli, Numan Kurtulmuş, Fahrettin Koca, AK Parti, Güncel, Haberler

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