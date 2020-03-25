Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu...
Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.
25.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:36
Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak."
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Kaynak: AA