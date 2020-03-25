Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu... Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.

Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak." Kaynak: AA