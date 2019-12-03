Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarına katılmak üzere geldiği Taşkent'te Özbek hastaları ziyaret etti.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarı'na katılmak üzere Taşkent'e geldi. Ziyaretin ilk gününde, iki ülke arasındaki niyet beyanı anlaşmasının beraberinde sağlık alanında 11 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Özbekistan'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Koca, Sağlık Haftası kapsamında Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastalara ziyarette bulundu. Yaşlı kadına Türk halkının selamını getirdiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Özbek halkına çok selamları var" dedi. Özbek yaşlı kadın ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Dostluğumuz ebedi olsun. Biz sizi çok seviyoruz. Ben her zaman dua ediyorum. Türkiye her zaman muvaffak olsun. Türkiye halkı sağ olsun" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA