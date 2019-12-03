Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret etti

03.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:23

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Koca'nın ziyaretinden görüntü

-Hastayla konuşması

Kaynak: DHA