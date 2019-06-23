Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oy kullanması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oy kullanması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Koca, oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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