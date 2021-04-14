Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü
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Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştüğünü belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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