Sağlık Bakanı Koca: "Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı...
Sağlık Bakanı Koca: "Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor.
25.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:22
Sağlık Bakanı Koca: "Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor."
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Kaynak: AA