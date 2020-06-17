Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına yeniden başlanmasını düşünmediklerini söyledi. Koca, Bilim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takılmasının zorunlu olmasını önerdiğini söyledi. Sağlık Bakanı, koronavirüs vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca, son dönemde vaka ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki artışa ilişkin "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde" dedi.

"Haziran ayında başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönüş olmadığını ısrarla vurguladım" diye konuşan Koca, 17 17 Haziran'daki vaka sayısını 1429, can kaybı sayısını ise 19 olarak açıkladı.

Bakan Koca, son günlerde dalgalanmaların seyrinin bölgelere ve illere göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Koca'nın yaptığı açıklamaya göre koronavirüs vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük il ise yüzde 0,33 ile Kilis.

Ankara ve İstanbul'la ilgili son veriler

Bakan Koca, başkent Ankara'da son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127 olduğunu açıkladı. Koca bu sayının son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu söyledi. Koca, İstanbul için ise bu rakamların sırasıyla 653, 620 ve 616 olduğunu belirtti.

Koca, hastaların durumunun gidişatıyla ilgili değişimi de şu şekilde açıkladı:

"İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanelerde kalırken şimdi bu süre 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda kalma süresi 18,9 günden 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir yani solunum cihazına bağlanır oldu. Entübasyonda kalma süresi 1 günden 2,6 güne çıktı ama entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü."

Bakan Koca, "Virüsün etkisinde bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var" dedi.

18 yaş altı gençlerde vaka sayısında bir artış olmadığını söyleyen Koca, "Yaş aralığının yukarı doğru çıktığını söyleyebilirim. Büyüklerimizin bu anlamda hassas olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, kronik hastalığı olan büyüklerimiz için de ifade ediyorum. Çıkmaları gerekiyorsa maskesiz çıkmamaları gerektiğinin altını çiziyorum" diye konuştu.

'Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa için öneride bulundu'

Basın toplantısında Sağlık Bakanı'na sorulan sorulardan biri Türk Tabipleri Birliği'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de de maske yasağı getirilmesine ilişkin çağrıları oldu.

İl Hıfzıssıha Kurulları'nın salgının seyrine göre her türlü tedbiri almakla yetkili olduklarını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:

"Bu anlamda maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan üç tanesi için Bilim Kurulu'nun önerisi oldu: İstanbul, Ankara ve Bursa. İstanbul'da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu."

'Deksametazon ve benzeri ilaçları başından beri kullanıyoruz'

Bakan Koca'ya basın toplantısında koronavirüsle mücadelede "şimdiye kadar ölüm oranını azaltan ilk ilaç" olarak açıklanan "deksametazon"un Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağı da soruldu.

Bu ilacın bir kortizon olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Şimdi değil salgının ilk günlerinde gündemimizde olan bir ilaçtı. Daha çok iltihabı önlemek üzere uygulanan bir ilaç. Bu ilaç yapılan çalışmada geç dönem solunum sıkıntısı olan hastalara uygulandığında bu sonucun elde edildiğini belirten bir durumdu. Bizim baştan itibaren tedavide hem genel hem de hedefe yönelik uygulamalarımız oldu. Başından beri hangi hastaya kullandığımızın da belli olduğu bu ve benzeri ilaçları kullandığımızı söylemek istiyorum" dedi.

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada "deksametazon" adlı ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir oranında azalttığı görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de ilacın koronavirüste ölümleri azaltabileceğini belirtmişti.

'Aşı için klinik çalışmalara Eylül ve Ekim'de başlanabilir'

Bakan Koca'ya basın toplantısında sorulan bir diğer soru da koronavirüse karşı geliştirilen aşılar üzerindeki çalışmalarla ilgili oldu.

Aşı çalışmalarında henüz klinik aşamaya gelinmediğini söyleyen Bakan Koca, "İki çalışmanın birinin Eylül, birinin Ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. İkisi iki farklı üniversitemizde olan çalışma. Bir gelişme olduğunda açıklamış oluruz" dedi.

Koca, Çin ve Rusya ile aşı çalışmalarında klinik safhada işbirliğini geliştirmeyi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.