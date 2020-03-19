Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."
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fahrettin koca, Politika

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek.

19.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:30
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."

Kaynak: AA

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Manşet

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