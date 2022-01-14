Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek" - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek"

Sağlık Bakanı Koca:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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