- Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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