Sağlık Bakanı Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
- Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı.
- Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."
(İHA)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan "Omicron" açıklaması Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da...
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron
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