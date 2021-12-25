Sağlık Bakanı Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı

Sağlık Bakanı Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı.

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- Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

(İHA)

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