Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye...
Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye getirttiklerini belirterek, "İlacın ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız" dedi.
23.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:50
Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye getirttiklerini belirterek, "İlacın ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA