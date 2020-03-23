Sağlık Bakanı Koca: "Ölenlerin 2'si 50 ile 60 yaş aralığında. Diğerleri 60 yaş üstündedir"
Sağlık Bakanı Koca: "Ölenlerin 2'si 50 ile 60 yaş aralığında.
23.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:55
Sağlık Bakanı Koca: "Ölenlerin 2'si 50 ile 60 yaş aralığında. Diğerleri 60 yaş üstündedir."
(İHA)
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Kaynak: İHA