Sağlık Bakanı Koca: "Okullarımızın Yüzde Kırkına Yakını Beslenme Dostu Okul Unvanını Aldı"

- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı. (5)

Kaynak: AA