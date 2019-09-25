25.09.2019 11:08

Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı."

Kaynak: AA