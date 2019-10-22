Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek,...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi
Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi
Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, incelemede bulundu ve hastane personeliyle görüştü.