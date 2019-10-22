Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek,...

22.10.2019 19:39
Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi

Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi

Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, incelemede bulundu ve hastane personeliyle görüştü.

Kaynak: AA
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