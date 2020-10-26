Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte...
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Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte...

26.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:48
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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