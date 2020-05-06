SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.

DHA'nın servis ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA