Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafı bakır tepsiye işlendi
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Fahrettin Koca, Cevat Aktaş, Muş, Güncel

Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafı bakır tepsiye işlendi

Muş'ta bir bakırcı ustası, korona virüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını bakır tepsiye işleyerek kargoyla kendisine gönderdi.

22.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:53
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafı bakır tepsiye işlendi

Muş'ta bir bakırcı ustası, korona virüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını bakır tepsiye işleyerek kargoyla kendisine gönderdi.

Yukarı Çarşıda bakır ve demircilik mesleği yaparak geçimini sağlayan Cevat Aktaş, korona virüsüne karşı başarılı bir grafik çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bakan Koca ve Muş Lalesi figürünü 10 gün çalışarak bakır tepsiye işleyen Aktaş, el emeği göz nuru tepsiyi kargoya teslim etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ettiğini belirten Aktaş, korona virüsle mücadelede diğer ülkelere göre çok iyi durumda olduğumuzu söyledi. Vefatların çok az olduğunu kaydeden Aktaş, "İnşallah bu salgını az kayıp vererek atlatırız. Sağlık Bakanımızdan çok memnunuz. Bakanımız başta olmak üzere sağlık ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Vaka sayılarımız çok az. Bu virüs nedeniyle sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Aktaş, Sağlık Bakanı Koca'nın çalışmasından dolayı 10 gün süreyle işlediği bakır tepsiyi kendisine gönderdiğini ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

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