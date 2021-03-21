Sağlık Bakanı Koca, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlanan sadece baharın gelişi değil, daha da fazlası. Örneğin, umutların yükselişi. Bahar, zorluklara karşı hepimize ilham versin. Nevruz'unuzu yürekten kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu