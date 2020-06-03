Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'i andı
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Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'i andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şair Nazım Hikmet'i, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'i andı
03.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şair Nazım Hikmet'i, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima'da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde 'kalp ağrısı' doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı, Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz."

Koca, paylaşımında Nazım Hikmet'in, "Mesaj" şiirine de yer verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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