Sağlık Bakanı Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
27.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (4)
Bakan Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı."
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Kaynak: AA