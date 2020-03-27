Sağlık Bakanı Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (4) Bakan Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı." Kaynak: AA