Sağlık Bakanı Koca, Muş'un Kovid-19 aşılamasında "sarı", Kars'ın "mavi" kategoriye girdiğini duyurdu
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Sağlık Bakanı Koca, Muş'un Kovid-19 aşılamasında "sarı", Kars'ın "mavi" kategoriye girdiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Muş'un Kovid-19 aşılamasında 'sarı', Kars'ın 'mavi' kategoriye girdiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşılamada ilk doz aşı oranı yüzde 65'i geçen Muş'un "sarı", yüzde 75'i geçen Kars'ın ise "mavi" kategoriye girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşılamada ilk doz aşı oranı yüzde 65'i geçen Muş'un "sarı", yüzde 75'i geçen Kars'ın ise "mavi" kategoriye girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Muş'un "turuncu" kategoriden "sarı" kategoriye geçtiğini ifade ederek, "Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkaran Muş'u kutluyor. ve Türkiye'nin dört bir yanı." ifadelerini kullandı.

Koca, Kars'ta da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek, şehrin orta risk seviyesinden düşük risk seviyesine geçtiğini kaydetti ve "Mavi Kars'ı kutluyoruz." ifadesini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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Sağlık Bakanı Koca, Muş'un Kovid-19 aşılamasında "sarı", Kars'ın "mavi" kategoriye girdiğini duyurdu - Haberler
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