Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık.
23.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:37
Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Büyüklerimden bana kulak vermelerini rica ediyorum, büyüklerimiz önümüzdeki zamanı riske atmasın." - ANKARA
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Kaynak: İHA