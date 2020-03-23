Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık.

Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Büyüklerimden bana kulak vermelerini rica ediyorum, büyüklerimiz önümüzdeki zamanı riske atmasın." - ANKARA

Kaynak: İHA