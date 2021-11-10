Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını... - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir.

Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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