Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir.
Sağlık Bakanı Koca: "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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