Sağlık Bakanı Koca, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Koca, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahmut Özer Hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Birlikte büyük hizmetler vermek için çok çalışacağız. Hocamıza muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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