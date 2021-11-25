Sağlık Bakanı Koca: "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına... - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına...

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir.

Sağlık Bakanı Koca: "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."

Sağlık Bakanı Koca: Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına...

Sağlık Bakanı Koca: Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına...

Sağlık Bakanı Koca: Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına...

Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 208 kişi vefat etti, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 208 kişi vefat etti, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri

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