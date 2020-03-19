Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin... Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"

Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?" Kaynak: AA