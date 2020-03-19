Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin...
Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"
19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:12
Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"
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Kaynak: AA