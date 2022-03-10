Bakan Bozdağ ve Bakan Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bakan Bozdağ ve Bakan Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı.
ANKARA (İHA) - Bakan Bozdağ ve Bakan Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı
ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı.