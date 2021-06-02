Sağlık Bakanı Koca: "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak"
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Sağlık Bakanı Koca: "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır."

Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
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